Diyarbakır-Mardin karayolunda dereye uçan minibüste 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır-Mardin karayolunda dereye uçan minibüste 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 18:55
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DİYARBAKIR- Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Baran Solmaz yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi'ne uçtu. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır-Mardin karayolunda dereye uçan minibüste 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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