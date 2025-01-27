Diyarbakır Platformu'ndan Barış Süreci Çağrısı - Son Dakika
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Diyarbakır Platformu'ndan Barış Süreci Çağrısı

Diyarbakır Kent Koruma Platformu, İmralı görüşmeleri için 27-29 Ocak'ta TBMM ile görüşecek.

27.01.2025 16:50
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(ANKARA) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, İmralı ziyaretleriyle gündeme gelen yeni süreçle ilgili TBMM Başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle 27-29 Ocak tarihlerinde görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Bünyesinde birçok sivil toplum örgütü, dernek, sendika, sağlık örgütü, meslek odası, basın kuruluşu, hak örgütü, inanç grubu ve iş dünyasından temsilcinin yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada, 27-29 Ocak tarihleri arasında Meclis Başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle, İmralı görüşmeleri ile tekrar gündeme gelen barış sürecine ilişkin görüşmeler yapacağını belirtildi. Açıklamara, görüşmelerin sonuçlarının Diyarbakır'da düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyuna ifade edildi.

Türkiye ve Orta Doğu'nun kritik bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada, "Eski dengelerin ortadan kalktığı ve yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde, her ülke için en mühim husus kendi içinde barışı sağlamasıdır. Türkiye'de iç huzurun sağlanması ve istikrarlı bir düzenin temin edilmesi, Kürt meselesinin çözümü ile yakından irtibatlıdır. Zira bu mesele, her şeyden evvel insani açıdan tahammülü zor acılara yol açmış; ayrıca ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan da ağır tahribatlara neden olmuştur" denildi.

"Bugün hepimize ağır faturalar çıkaran bu meselenin çözümü için tarihi bir imkana sahibiz"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de iç huzurun sağlanması ve istikrarlı bir düzenin temin edilmesi, Kürt meselesinin çözümü ile yakından irtibatlıdır. Zira bu mesele, her şeyden evvel insani açıdan tahammülü zor acılara yol açmış; ayrıca ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan da ağır tahribatlara neden olmuştur. Uzun bir tarihi arka plana sahip olan bu meselenin çözümsüzlüğe mahkum edilmesi, toplumsal yaşamı her yönüyle olumsuz etkilemiştir. Bugün ise hepimize ağır faturalar çıkaran bu meselenin çözümü için tarihi bir imkana sahibiz.

Bu görüşmelerin amacı, Kürt meselesinin diyalog yolu ile çözümü konusunda gelişecek sürecin destekçisi ve takipçisi olacağımızı, Diyarbakır ve bölge kentlerinde, gelişecek sürecin kalıcı barışa ulaşması konusunda çok ciddi bir talep ve isteğin bulunduğuna, yürütülecek sürecin siyasi kaygılardan uzak, evrensel insan haklarını esas alan bir perspektif ile sürdürülmesi için tüm kesimlerin sorumlu davranması mecburiyetine, gelişecek süreç içerisinde olası tıkanıkların soğukkanlılık ile karşılanarak meselenin barışçıl bir şekilde çözümü konusunda ısrarcı ve cesur olunması gerektiğini, sürecin toplumsallaşması için sivil toplum örgütlerinin de dahil edildiği yöntem belirlenmesinin çok önemli olduğuna dair fikirlerimizi ilgililere iletmektir.

"Gün; dışlamanın değil kapsamanın, yıkmanın değil yapmanın, çatışmanın değil uzlaşmanın günüdür"

Ne kadar ağır olursa olsun tüm sorunlarımıza ancak demokrasi içinde kalıcı bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Kürt meselesi başta olmak üzere ülkenin bütün kronik sorunlarına demokratik siyaset içinde çare aramanın en akılcıl yol olduğunu biliyoruz. Gün; dışlamanın değil kapsamanın, yıkmanın değil yapmanın, çatışmanın değil uzlaşmanın günüdür. Gün; birbirimize parmak sallamanın değil tokalaşmanın, birbirimize sırt çevirmenin değil kucaklaşmanın günüdür. Mevcut sürecin başarılı bir şekilde neticelenmesi ve çatışmaların son bulması için üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, barış ve demokrasi için çaba gösterenlerin yanında duruyor; barış ve demokrasi adına ümitlerin yeşermesine ve iyimser bir havanın doğmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Platformu'ndan Barış Süreci Çağrısı - Son Dakika

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