Diyarbakır Silvan\'da silahlı saldırıda yaralanan İlyas Özger hastanede öldü

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanan İlyas Özger, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Silvan ilçesi Çardak grup yolunda meydana geldi. İlyas Özger, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısında vücuduna isabet 2 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Diyarbakır il merkezindeki bir hastaneye kaldırılan Özger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özger'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Şüpheli ya da şüphelileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.