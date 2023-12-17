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Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Sur\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı
17.12.2023 - 02:03,
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sur ilçesi Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki 21 ADC 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen N.K. yönetimindeki 33 APM 011 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücülerle birlikte otomobillerdeki R.C. ile M.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ş. ile R.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Sur, Son Dakika

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