Diyarbakır Sur'da silahla yaralanma olayında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Sur'da silahla yaralanma olayında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 25 Ekim'de 1 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yakalandığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile balistik yelek ele geçirildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Ekim'de 1006. Sokak'ta M.U'nun silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüpheli, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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