Diyarbakır Sur'da silahlı kavgada iki bacağından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da silahlı kavgada iki bacağından vurulan kişi ağır yaralandı

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Diyarbakır Sur\'da silahlı kavgada iki bacağından vurulan kişi ağır yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki bacağından vurulan bir kişi ağır yaralandı; hastaneye sevk edilen yaralı için polis şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki bacağından vurulan M.U., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan açılan ateş sonucu M.U., her iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.U., durumunun ağır olması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır3. SayfaGüncelPolisSurSon Dakika

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