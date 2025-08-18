Diyarbakır Sur'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
Diyarbakır Sur'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

18.08.2025 20:52
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Oryıl Tabipler İş Hanı'nın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
