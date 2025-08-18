Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Oryıl Tabipler İş Hanı'nın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Sur'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
