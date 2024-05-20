Diyarbakır, turizm potansiyelini artırmak için adımlar atıyor

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Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın gelecekte 5 milyon turist ağırlayabilecek potansiyele ve altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Vizyonumuzu bu yönde hazırlamamız lazım. Bu yıl 2 milyon turist hedefini gerçekleştirme noktasında adımlar atıyoruz." dedi.

Diyarbakır Müzesi bahçesinde "Müzeler Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Çiftçi, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentin tarih, kültür, sanat ve edebiyat değerleriyle dünyada eşine az rastlanır şehirlerden biri olduğunu söyledi.

"Diyarbakır olarak dünya üzerinde yaşayan en eski ve en büyük kale şehiriz." diyen Çiftçi, şehrin her taşının kıymeti olduğunu ve bunun geleceğe miras olarak taşınması gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl 1 milyon 253 bin turisti ağırladıklarını fakat kent için bunun yeterli olmadığını dile getiren Çiftçi, "Burası gelecekte 5 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele ve altyapıya sahip bir şehir. Vizyonumuzu bu yönde hazırlamamız lazım. Bu yıl 2 milyon turist hedefini gerçekleştirme noktasında adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır Surlarında yürütülen restorasyon çalışmalarına da değinen Çiftçi, bugüne kadar ayakta kalan 98 burçtan 33'ünün restorasyonunun tamamlandığını, 33 burçta ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Daha az yıpranan 32 burcun projelerinin tamamlandığını anlatan Çiftçi, gelecek süreçte de restorasyon çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Çiftçi, "Bunlar tamamlandığında, her burç fonksiyonel bir şekilde sanat, kültür, tarih ve insanla buluşturulduğunda inşallah bu şehrin turizmi, tarihi değerleri ve müze vasfı çok daha ileri bir noktaya taşınacak." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, geçen yıl 131 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin bu yılın ilk 4 ayında 50 bin kişiyi ağırladığını belirtti.

Müzeler Haftası'nın kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması açısından önemine işaret eden Genç, şöyle dedi:

"Geçmişin ruhunu bugüne taşıyan müzeler, eğitim ve öğretim konusunda da önemli bir yere sahiptir. Tüm vatandaşlarımız, eğitim, araştırma ve sanatsal faaliyetler için etkinliklere davetlidir."

"Müzemiz ziyaretçi artış oranı bakımından Türkiye'de ilk sıraya yükseldi"

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl de müzede son 2 yılda kaydedilen ziyaretçi artış oranının yüzde 272 olduğunu belirtti.

"Müzemiz ziyaretçi artış oranı bakımından Türkiye'de ilk sıraya yükseldi." diyen Gizligöl, Müzeler Haftası'nı "Müzefest" adıyla 14 gün boyunca devam edecek 22 etkinlikle kutlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Çiftçi ve beraberindekiler, alandaki fotoğraf, mum, yağlı boya tablo, tespih, ahşap ve seramikten çalışmaların yer aldığı sergiler ile stantları gezdi.

Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler, etkinlik kapsamında "stran" adı verilen türküleri seslendirdi.

Müzeler Haftası dolayısıyla 18 Mayıs'ta başlayan programlar, "Müzefest" adıyla 31 Mayıs'a kadar "arkeopark kazı", "çocuk eğitim atölyesi", "gökyüzü gözlem" ve sergi gibi etkinlikler ile seramik ve yağlı boya atölye çalışmalarıyla devam edecek.