Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu göreve başladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Murat Zorluoğlu, göreve başladı. Zorluoğlu, valilik bahçesinde düzenlenen törende karşılandı. Yeni görevinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymayı hedeflediğini belirten Zorluoğlu, Diyarbakır'ı Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri yapma yolunda çalışacaklarını ifade etti.

12.07.2024 17:10
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu, göreve başladı.

Zorluoğlu, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Zorluoğlu, tebrikleri kabul etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Binlerce yıllık tarihiyle 33 ayrı medeniyete ve sayısız kültüre ev sahipliği yapan, ülkenin en önemli merkezlerinden kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bu vesileyle beni bu şerefli göreve layık gören Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimizin ilimiz, ülkemiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." dedi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişten taşıdığı evrensel mirasını Anadolu kültürü ve irfanıyla yeniden yoğuran ve dünyayla paylaşan bu müstesna şehre hizmet etmek büyük bir onur olmakla birlikte çok önemli mesuliyetleri de omuzlarımıza yüklüyor. Bunun bilincinde olarak, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte hedefimiz, insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, katılıma açık, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymak olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişare kültürünü yaşatacak, 'Soruna en yakın olan çözüme de en yakın olandır.' anlayışıyla şehrin meselelerini mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız."

"Diyarbakır'ı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri yapacağız"

Zorluoğlu, makamında, masasında oturan değil, daha çok sahada ve vatandaşların arasında bulunmaya gayret eden bir vali olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit ve gazi ailelerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz, yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engelli hemşehrilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. 30 yılı aşan idarecilik ve devlet tecrübemizin her bir zerresini şehrimizin menfaatleri doğrultusunda kullanacak ve bu kapsamda öncelikle halen devam eden projeleri süratle tamamlamak için gayret göstereceğiz. Silvan Barajı Projesi, dünyaca ünlü Diyarbakır Surları'nın restorasyonu, 327 Diyarbakır konağının restorasyonu, kentsel dönüşüm uygulamaları, kuzey çevre yolu, şehir hastanesi, OSB'lerin altyapıları ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi bu anlamda yakından takip edeceğimiz işler olacak. Ancak aynı zamanda eğitimden sağlığa, başta terörle ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere güvenlik ve asayişin sağlanmasından sosyal yardım ve desteğe, kentsel dönüşümden yeni istihdam alanları oluşturmaya, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal ve kültürel faaliyetlere, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya, ulaşım altyapılarına kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya geçirilmesi için mesai yapacağız."

Diyarbakır'ı daha yaşanabilir bir marka şehir yapma yolunda milletvekilleri, kamu kurumları, belediyeler, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, basın ve medya kuruluşlarıyla çalışacaklarını dile getiren Zorluoğlu, "Diyarbakır'ı inşallah Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getireceğiz. Geçtiğimiz ay meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Murat Zorluoğlu, daha sonra makamında il protokolüyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu göreve başladı - Son Dakika

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