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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl öncesi güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Vali Su, görevli personele çorba ikram ederken, sürücü ve yolcuların yeni yılını kutladı ve çikolata ile oyuncak hediye etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti
31.12.2023 - 23:46,
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl öncesi güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu.

Vali Su, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki jandarma ve polis noktasına gitti.

Burada görevli personele çorba ikram eden Su, daha sonra güvenlik güçlerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutladı, onlara çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutladığını belirterek, 2024'ün Diyarbakırlılar, tüm vatandaşlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşların huzur ve güveni için bütün ekiplerle gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Su, "Emniyet ve jandarmamız, ilimiz genelinde 170 noktada, 292 ekip, 2 bin 527 personelle sahadayız, kontrollerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için arkadaşlarımız tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Su, emniyet ve jandarmanın vatandaşların huzuru için asayiş ve güvenlikle ilgili çalışmalarını sürdürürken sağlık, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, elektrik ve gaz idaresi ile itfaiye ekiplerinin de hazır vaziyette beklediklerini bildirdi.

Vali Su, şunları söyledi:

"Bugün yılbaşı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için de ek personel takviyesiyle nöbeti sürdürüyorlar. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmaz ama olduğunda da herhangi bir arızada ekiplerimiz hazır. Anında müdahale edecekler."

Kaynak: AA
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