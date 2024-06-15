Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetlemek amacıyla uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret etti. Vali Su, polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulunarak sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Ayrıca, denetimlerde sürücü ve yolculara çikolata ile kolonya ikram edilirken, çocuklara oyuncak da dağıtıldı.

15.06.2024 19:59
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, uygulama ve kontrol noktalarını ziyaret ederek Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetledi.

Vali Su, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Pirinçlik uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.

Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Su, emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını kontrol etti.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Trafiğe çıkan vatandaşların kurallara uymaları gerektiği uyarısında bulunan Su, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla limiz genelinde jandarma ve polis bölgesi olmak üzere 2 bin 148 ekip ve 10 bin 501 personel görevlendirildi. Vatandaşlarımızın konforlu, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmeleri için arkadaşlarımızla beraber alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara çikolata ile kolonya ikram edildi, çocuklara oyuncak verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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