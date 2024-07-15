Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

15.07.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

Zorluoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

Anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Baba Ömer Gülser ile şehidin mezarına gül bırakan Zorluoğlu, 8 yıl önce hain darbe girişimine izin vermeyen kahraman şehitleri tekrar rahmetle andıklarını söyledi.

Zorluoğlu, "O gece sokaklara ve meydanlara çıkarak tanklara, uçaklara göğüslerini siper ederek memleketin geleceğini kurtaran bütün vatandaşlara müteşekkiriz. Tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Yaralanan, gazi olan tüm kardeşlerimize de hem teşekkür ediyoruz hem de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Allah memleketimize ve milletimize bir daha böyle ihanetler, böyle acı geceler, günler yaşatmasın inşallah." dedi.

Zorluoğlu daha sonra beraberindekilerle, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesinin Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin mezarına gül bıraktı.

Kabir ziyaretlerine, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı - Son Dakika


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:39:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement