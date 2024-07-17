Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, çocuk doktoru Prof. Dr. Abdurrahman Önen ve TİSKİ Eski Genel Müdürü Ali Tekataş, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, kurum müdürleri, Vali Zorluoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Zorluoğlu, yapılan ziyaretlerin, iş birliği ve Diyarbakır'ın gelişimine katkı sağlaması bakımından önem taşıdığını belirtti.

17.07.2024 10:33
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ??????? Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, çocuk doktoru Prof. Dr. Abdurrahman Önen ve Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Eski Genel Müdürü Ali Tekataş, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurum müdürleri, Vali Zorluoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Zorluoğlu, yapılan ziyaretlerin, iş birliği ve Diyarbakır'ın gelişimine katkı sağlaması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, İklim Değişikliği, Abdurrahman Önen, Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Çocuk, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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