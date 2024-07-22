Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve diğer birçok heyet, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Zorluoğlu, ziyaretlerden dolayı teşekkür ederek konuklarına başarılar diledi.

22.07.2024 22:17
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve beraberindeki heyet, kentte göreve başlayan Vali yardımcıları Muhammet Özyüksel ve Aziz Gölbaşı, Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş ve beraberindeki heyet, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Sezai Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Hollanda Başkan Yardımcısı Abdullah Atasever, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu, gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Kentte yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Zorluoğlu, konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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