Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Vali Zorluoğlu, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunları çözmenin öncelikli mesaileri olduğunu belirterek, onlarla doğrudan görüşebileceklerini ifade etti. Programa, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

15.07.2024 11:20
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile Orduevi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunları çözmenin öncelikli mesaileri olduğunu belirterek, "Valilik dönemimizde şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz herhangi bir randevuya ihtiyaç duymadan doğrudan bizlerle görüşecek. Valilik ve tüm kurumların kapıları sizlere açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında, canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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