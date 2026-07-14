Vali Zorluoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, kadim toprakların, milletin yaşadığı en büyük ihanetlerden birinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehitleri rahmetle andığını ve kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler dilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülerek, meydanları dolduran, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkan, o karanlık geceyi aydınlığa çeviren millete şükranlarını sunduğunu dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman güvenlik güçlerimizin omuz omuza verdiği destansı mücadeleyle bertaraf edilen bu alçak darbe girişimi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini taptaze şekilde korumaktadır. O gece, farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı ideal etrafında kenetlenen vatandaşlarımız, bu aşağılık oyunu bozmuş, devletine, demokrasisine ve kendi seçtiği yöneticilerine uzanmak isteyen kirli elleri kırmış ve milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Aradan geçen 10 yıl, bizlere birlik ve beraberliğin en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda milletimizin ortak vicdanının, dayanışmasının ve demokrasiye bağlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı bir zaferin adıdır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve ülkemizin huzuru, güvenliği ve aydınlık yarınları için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdürmektir."

Zorluoğlu, tüm hemşehrilerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirterek, milli iradelerine sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarına sevgi ve saygılarını sunduğunu aktardı.