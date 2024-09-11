Vali Zorluoğlu\'ndan Sosyal Hizmetler Ziyareti

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, beraberinde Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Vali Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri, sosyal destek programları ve projeler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Zorluoğlu, Türkiye'de son yıllarda, sosyal devlet olma yolunda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Devletin vatandaşların refahını artırmak için çeşitli projeler ve reformları hayata geçirdiğini ifade eden Zorluoğlu, "Devletimizin güçlü sosyal politikaları sayesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Zorluoğlu, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Sosyal hizmetler alanındaki gelişmelerin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek daha refah dolu bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, İl Müdürü Aydın Polat ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.