Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, yeni İl Müftüsü Fakirullahoğlu\'nu kabul etti

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, yeni İl Müftüsü Fakirullahoğlu'nu kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan İsmail Fakirullahoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu Valilik binasında ziyaret etti. Zorluoğlu, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek kentte yürütülecek din hizmetleri ve manevi çalışmalarda başarılar diledi, Fakirullahoğlu da teşekkür etti.
Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan İsmail Fakirullahoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Fakirullahoğlu ile bir süre sohbet eden Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fakirullahoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, kentte yürütülecek din hizmetleri ve manevi çalışmalarda kendisine başarılar diledi.
Fakirullahoğlu ise Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: AA
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