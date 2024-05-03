Diyarbakır ve Mardin\'de Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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Diyarbakır ve Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Kent Orman yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, AA muhabirine, kampanyanın önemine işaret ederek, sadece kurumların değil her kesimin kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlatılan kampanyanın Diyarbakır merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde de yaygınlaşacağını dile getiren Ayzit, şunları kaydetti:

"Kampanya, yangına hassas bölgelerin dayanıklı hale dönüştürülmesi için 81 ilde eş zamanlı başlatıldı. Bu eylem planı, yangına sebebiyet verebilecek alanların temizlenmesi, anızın ortadan kaldırılması, poşet ve cam şişelerin alandan temizlenerek dayanıklı hale getirilmesi çalışmasıdır. Kampanya bugün başlatıldı ama il ve ilçelerimizde devam edecek."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, jandarma ve diğer kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Kasımiye Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı, temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde yürütülen kampanya çerçevesinde özellikle orman ve ağaç sevgisinin kazandırılmasını, yaz döneminde olası orman yangınlarına karşı vatandaşların daha da bilinçlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Fidan dikmek kadar mevcut ağaçlara sahip çıkmanın, orman yangınlarını önlemenin de önemli olduğunu vurgulayan Akkoyun, herkesten orman yangınlarına karşı duyarlılık ve hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Akkoyun, "Orman yangınlarına sebep olabilecek maddeleri orman içerisinde bırakmamalarını, ateş yakmamalarını ve yangına sebep olabilecek maddeleri gördüklerinde toplamalarını özellikle istirham ediyoruz. Orman yangınlarını önleme noktasında hassas ve duyarlı oldukça ülkemiz daha rahat bir dönem geçirecektir." dedi.

Ülkede orman yangınlarını önleme ve söndürme anlamında personel, ekipman ve teknik bilgi anlamında ilerleme sağlandığını dile getiren Akkoyun, "Ne orman yansın ne de müdahaleye gerek duyulsun. Ormanlarımıza sahip çıkalım, duyarlı olalım." diye konuştu.

Etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.