Diyarbakır ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 87'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 79 asayiş timi ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 Jandarma personeli ve 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 87'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."