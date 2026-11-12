Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağına operasyon, 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağına operasyon, 21 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. MASAK raporunda hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlenen şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri iddia edilen 24 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlendi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin kullandığı bütün banka hesaplarına el konuldu.

Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma KuruluDiyarbakırŞanlıurfaOperasyon3. SayfaEkonomiGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:31
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:54:50. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağına operasyon, 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android