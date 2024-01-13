Diyarbakır ve Siirt\'te Hekimler İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Evlendirme Dairesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) Öğretim Görevlisi Burak Kazan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı saldırı ve cinayetlerin büyüyerek devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 97 gündür Gazze'de, tarihte eşi görülmemiş bir barbarlık ve soykırım yaptığını belirten Kazan, şöyle dedi:

"Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken, maalesef dün siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütlerinin alçak saldırısı sonucu 9 askerimiz şehit olmuştur. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı."

-Siirt

Siirt'te de Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde dövizlerle Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Dr. Ayhan Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirten Yıldız, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu söyledi.

İsrail için ceza gününün hızla yaklaştığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Gazze halkı tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 98 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz."

Birçok sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlik, okunan duanın ardından sona erdi.