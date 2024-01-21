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Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde yapılan yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı. Siirt'te ise İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen grup, saldırıların acilen durması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır ve Siirt\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
21.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:27
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Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde bir araya gelen katılımcılar, Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, yürüyüş sırasında İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Ünsal, gönderilen insani yardımların, ilaç ve diğer tıbbi yardımların Filistinlilere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut da bugüne kadar Filistinlileri, Gazze halkını hiçbir şekilde yalnız bırakmadıklarını belirterek, meydanlarda İsrail'e tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Siirt

Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen grup, "Filistin için tek yürek" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Siirt Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarının acilen durması gerektiğini belirtti.

Süzgün, yaşanan bu işgal ve soykırımın, vicdan sahibi yürekleri kanattığını dile getirerek, saldırıların tüm dünyanın huzuruna kastettiğini anlattı.

Gazze'de binlerce insanın yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığını ifade eden Süzgün, dünyanın gözü önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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