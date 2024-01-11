Diyarbakır\'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci\'ye ödül

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülü"ne layık görüldü.

10 Ocak İdareciler Günü kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarıyla ödüle layık görülen idarecilere ödüllerini verdi.

Beşikci de belediye başkan vekili olarak görev yaptığı sürede yürüttüğü çalışmalardan dolayı "Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülü"ne layık görüldü.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, kendisini bu ödüle layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tertip komisyonunda yer alanlara teşekkür etti.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın tensipleri ile başladığım görevimde hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hayata geçirmeyi, birebir vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini yerinde çözmeyi, dezavantajlı kesimin sosyal, eğitsel, kültürel ve ekonomik eksikliklerini gidererek daha çok gönüllerinde yer edinmeyi önceledim. Yenişehir Kaymakamlığımız ve belediyemiz ile ilçemize en kaliteli kamu hizmetlerini sunmaya, ilçemizin fiziksel ve mimari yapısını iyileştirerek güzel ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeye ve sürdürülebilir projeler üretmeye çalıştık. Hizmetlerimiz ile birçok hemşerimizin kalplerinde yer edindik."