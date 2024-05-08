Diyarbakırlı hayvanseverin kurduğu çiftlik film oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakırlı hayvanseverin kurduğu çiftlik film oldu

Diyarbakır'da hayvansever Mehmet Yüksel'in sokak hayvanlarını rehabilite etmek amacıyla kurduğu Huzur Çiftliği adlı hayvan barınağı, ulusal ve uluslararası 40'tan fazla festivalde gösterim alarak büyük başarı elde etti. İki yıl süren çekimlerin ardından dünya genelinde birçok ülkede gösterilen film, çok sayıda ödül kazandı. Filmin dijital haklarından elde edilen gelir ise tamamen hayvan haklarına adanacak.

08.05.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekimleri iki yıl süren film, ulusal ve uluslararası 40 festivalde boy gösterdi

Diyarbakırlı hayvanseverin kendi imkanlarıyla sokak hayavnları için kurduğu çiftlik film oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hayvansever Mehmet Yüksel'in sokak hayvanlarını rehabilite etmek amacıyla kendi imkanlarıyla kurduğu ve "Huzur Çiftliği" adını verdiği hayvan barınağı, filmi pek çok dile çevrilerek İtalya, Yunanistan ve Amerika gibi birçok ülkede 40'tan fazla festivalde gösterim alıp çok sayıda ödüller kazanarak ulusal ve uluslararası başarı elde etti.

İki yıl süren ve pek çok dile çevrilerek dünyayı dolaşan Huzur Çiftliği filmi, dünyada geniş bir izleyici ile buluştu. Festival sürecinin sonuna gelen filmin aldığı ödüllerin isimlerinin yazılı olduğu film afişi, filmin yönetmeni Feyzi Baran ve senaristi Kamil Kahraman tarafından filmin kahramanı Mehmet Yüksel'e takdim edildi.

Yönetmen Feyzi Baran, filmin hikayesinin 4 yıl önce başladığını, bu hikayeyi duyduklarında inanmadıklarını söyledi. Kendi gözleriyle görüp Mehmet Yüksel ile tanışmak istediğini ve diyalog sürecinin başladığını belirten Baran, bu diyalogla beraber Huzur Çiftliği'ne gidip gelmeler başladığını dile getirdi.

Mehmet Yüksel'in az anlatıldığının farkına vardığını ve bir sinemacı olarak bunun tüm dünyada gösterim alması gerektiğine inandığını aktaran Baran, "Kamil hocama geldik ve bu işin senaryo kısmını çalıştık. Çok önemli bir aşamada çekim aşaması. Yaklaşık bir yıl sürdü. Farklı mevsimlerde çekimi yaptık. Film, 2021'in sonuna doğru festival sürecine başladı. festival sürecine başlar başlamaz üç tane festivalden bir davetiye aldık. Ödül aldı ve bu mevzu hakikaten ciddi bir yere doğru gider ve 2024'te festival süreci bitti" dedi.

Ulusal ve uluslararası 40'ın üzerinde festivalde yarıştıklarını ifade eden Baran, "Çok sayıda ödül aldı. Bu film her kesimden ödül aldı. her kesimden ödül alması filmimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Yurt dışında İtalya'da, Yunanistan'da, Rusya'da hayvan hakları festivali var orada gösterildi. Amerika'da ödül aldı. iki yılın sonunda festival sürecimizin sonuna geldik. Şimdi ise filmin dijital hakları devri yapılacak. Filmin dijital platformlardaki satıştan gelen gelirin tamamı hayvanlara, haklarına adanacak" şeklinde konuştu.

Huzur Çiftliği senaristi Kamil Kahraman, konuyu duyduğu zaman çok heyecanlandığını, sonra bir süre Mehmet Yüksel'in hayatını, hayvanlarla olan ilişkisini, neler yaptığını gördüklerini söyledi.

Senaryo kısmının bu süreçte canlandığını belirten Kahraman, "Mehmet ağabey de bu konu da farklı görüşlerden uzakta kendine özel bir alan oluşturmuş. ve sadece kendi gibi düşünen bir insandı. Bu öznel fikirleri çok hoşumuza gitti. Belgesel oluştuktan sonra dünyanın farklı yerlerinde gösterim alması, izlenmesi ve beğenilmesi bizi çok memnun etti. Çin'den, Rusya'ya, İtalya'ya, Avrupa'ya birbirine farklı çok değişik düşüncelerde festivallerde insanların aynı duygularla bize mesajlar atması, beğendiklerini ifade etmesi çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı ve Huzur Çiftliği sahibi Mehmet Yüksel ise, hayvanlara ve doğaya karşı bir hassasiyetinin olduğunu, sokak aralarında arabaların çarpması ve hayvanın yaralı bir şekilde orada kalması kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Kendi imkanlarıyla Huzur Çiftliği adıyla, huzurun bulunduğu alan olarak bir yer kurduğunu aktaran Yüksel, "Sokakta yaşayamayacak bir canı alıp orada kendi imkanlarımla tedavi etmeye başladım. Belgesel ise, arkadaşlar bizi ziyarete geldiler. Bu çalışmamızı fark edip bunun belgesele çevirme teklifinde bulundular. Bu yaptığımız örnek teşkil etmesi için çok önemlidir. Doğal bir ortam ve arkadaşlar bir yıl gidip geldiler. Bunu da beklemiyordum, dünya da çok yerde ödüller aldı. Diyarbakırlı olarak bende bu çalışmadan mutlu oldum" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Festival, Belgesel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı hayvanseverin kurduğu çiftlik film oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı hayvanseverin kurduğu çiftlik film oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement