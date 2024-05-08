Diyarbakırlı hayvanseverin kurduğu çiftlik film oldu

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Çekimleri iki yıl süren film, ulusal ve uluslararası 40 festivalde boy gösterdi

Diyarbakırlı hayvanseverin kendi imkanlarıyla sokak hayavnları için kurduğu çiftlik film oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hayvansever Mehmet Yüksel'in sokak hayvanlarını rehabilite etmek amacıyla kendi imkanlarıyla kurduğu ve "Huzur Çiftliği" adını verdiği hayvan barınağı, filmi pek çok dile çevrilerek İtalya, Yunanistan ve Amerika gibi birçok ülkede 40'tan fazla festivalde gösterim alıp çok sayıda ödüller kazanarak ulusal ve uluslararası başarı elde etti.

İki yıl süren ve pek çok dile çevrilerek dünyayı dolaşan Huzur Çiftliği filmi, dünyada geniş bir izleyici ile buluştu. Festival sürecinin sonuna gelen filmin aldığı ödüllerin isimlerinin yazılı olduğu film afişi, filmin yönetmeni Feyzi Baran ve senaristi Kamil Kahraman tarafından filmin kahramanı Mehmet Yüksel'e takdim edildi.

Yönetmen Feyzi Baran, filmin hikayesinin 4 yıl önce başladığını, bu hikayeyi duyduklarında inanmadıklarını söyledi. Kendi gözleriyle görüp Mehmet Yüksel ile tanışmak istediğini ve diyalog sürecinin başladığını belirten Baran, bu diyalogla beraber Huzur Çiftliği'ne gidip gelmeler başladığını dile getirdi.

Mehmet Yüksel'in az anlatıldığının farkına vardığını ve bir sinemacı olarak bunun tüm dünyada gösterim alması gerektiğine inandığını aktaran Baran, "Kamil hocama geldik ve bu işin senaryo kısmını çalıştık. Çok önemli bir aşamada çekim aşaması. Yaklaşık bir yıl sürdü. Farklı mevsimlerde çekimi yaptık. Film, 2021'in sonuna doğru festival sürecine başladı. festival sürecine başlar başlamaz üç tane festivalden bir davetiye aldık. Ödül aldı ve bu mevzu hakikaten ciddi bir yere doğru gider ve 2024'te festival süreci bitti" dedi.

Ulusal ve uluslararası 40'ın üzerinde festivalde yarıştıklarını ifade eden Baran, "Çok sayıda ödül aldı. Bu film her kesimden ödül aldı. her kesimden ödül alması filmimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Yurt dışında İtalya'da, Yunanistan'da, Rusya'da hayvan hakları festivali var orada gösterildi. Amerika'da ödül aldı. iki yılın sonunda festival sürecimizin sonuna geldik. Şimdi ise filmin dijital hakları devri yapılacak. Filmin dijital platformlardaki satıştan gelen gelirin tamamı hayvanlara, haklarına adanacak" şeklinde konuştu.

Huzur Çiftliği senaristi Kamil Kahraman, konuyu duyduğu zaman çok heyecanlandığını, sonra bir süre Mehmet Yüksel'in hayatını, hayvanlarla olan ilişkisini, neler yaptığını gördüklerini söyledi.

Senaryo kısmının bu süreçte canlandığını belirten Kahraman, "Mehmet ağabey de bu konu da farklı görüşlerden uzakta kendine özel bir alan oluşturmuş. ve sadece kendi gibi düşünen bir insandı. Bu öznel fikirleri çok hoşumuza gitti. Belgesel oluştuktan sonra dünyanın farklı yerlerinde gösterim alması, izlenmesi ve beğenilmesi bizi çok memnun etti. Çin'den, Rusya'ya, İtalya'ya, Avrupa'ya birbirine farklı çok değişik düşüncelerde festivallerde insanların aynı duygularla bize mesajlar atması, beğendiklerini ifade etmesi çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı ve Huzur Çiftliği sahibi Mehmet Yüksel ise, hayvanlara ve doğaya karşı bir hassasiyetinin olduğunu, sokak aralarında arabaların çarpması ve hayvanın yaralı bir şekilde orada kalması kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Kendi imkanlarıyla Huzur Çiftliği adıyla, huzurun bulunduğu alan olarak bir yer kurduğunu aktaran Yüksel, "Sokakta yaşayamayacak bir canı alıp orada kendi imkanlarımla tedavi etmeye başladım. Belgesel ise, arkadaşlar bizi ziyarete geldiler. Bu çalışmamızı fark edip bunun belgesele çevirme teklifinde bulundular. Bu yaptığımız örnek teşkil etmesi için çok önemlidir. Doğal bir ortam ve arkadaşlar bir yıl gidip geldiler. Bunu da beklemiyordum, dünya da çok yerde ödüller aldı. Diyarbakırlı olarak bende bu çalışmadan mutlu oldum" dedi.