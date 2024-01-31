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Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih'te Öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih'te Öldürüldü

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih\'te Öldürüldü

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, kaçan saldırganı aramak için çalışmalara başladı.

31.01.2024 18:27
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SOSYAL medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te öldürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Kaynak: DHA

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Cerrahpaşa, Fatih, Diyarbakır, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih'te Öldürüldü - Son Dakika
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