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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katili Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katili Yakalandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın Katili Yakalandı

İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin başarısını tebrik ederken, Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.

01.02.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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İSTANBUL 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i dün Fatih'te öldüren şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada"  Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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