Diyetisyen Betül Öztürk: \'Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok\'

Videosu viral olan diyetisyen konuştu: "Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok"
Kiloları nedeniyle eleştirilen diyetisyen konuştu
Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan ve kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Diyetisyen Betül Öztürk konuştu. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi
SİVAS - Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan ve kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Diyetisyen Betül Öztürk konuştu. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.
Sivas'ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, mesleğiyle alakalı tanıtım amacıyla çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise diyetisyenin kilolu olduğunu söyleyerek, 'Demek ki kendi 3 günde 3 ila 7 kilo vermek istemiyor, ' Kelin ilacı olsa başına sürer', ' Dediğimi yap yaptığımı yapma', ' Önce kendine uygula' gibi eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilen odağında olan Diyetisyen Betül Öztürk, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, 3 yıldır sağlık problemi nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.
"Zaman zaman kilo alıp zaman zaman kilo veriyorum"
Sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman kilo aldığını zaman zaman kilo verdiğini söyleyen Betül Öztürk, " Evet, diyetisyenim aynaya baktığımda bende kendimi görebiliyorum. Bazı sağlık problemler yaşıyorum ve bunları açıklamak istemiyorum. Bu problemlerden dolayı zaman zaman kilo aldığım veya verdiğim oluyor. Kilolu diyetisyen diyerek yargılamak çok doğru değil, insan karşısındakini kırıyor mu bunu düşünmeli. Bu nokta da şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var. Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim" dedi.
"Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok"
Betül Öztürk, diyetisyen olan kişini zayıf olması gerekiyor diye bir durumun olmadığını ifade ederek, " Yaşadığım sağlık problemleri var, 3 yıldır aldığım bir tedavi var. Tedaviden kaynaklı kilo aldığım ve verdiğim oluyor. Ayna karşısında kendimi barışık hissediyorum. Sosyal medya üzerinden de bu süreçleri zaten paylaşıyorum. Bir diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok, her diyetisyen sıfır beden algısı olamamalı, sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kalıyoruz. Çok zayıf diyetisyenlerinde yaşadığı birçok sağlık problemi var. Ben sağlığım olduğu için mutluyum, kimse sağlığıyla sınanmasın. Kilom beni çok üzmüyor, istediğim zamanda istediğim kiloya düşecek alandayım" diye konuştu.
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