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Dizi Eleştirileri TBMM'de

23.07.2026 14:23
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TBMM'de Aşk-ı Memnu ve Gönül Dağı dizileri tartışıldı, aile ilişkilerine etkileri değerlendirildi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Aşk-ı Memnu dizisinin aile ilişkilerine olumsuz etkileri olduğunu savunarak, "Gençliğe ya da aileye nasıl bir artı katkınız oldu" diye sordu. Süslü, Gönül Dağı dizisinin yapım ekibine ise teşekkür etti.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda RTÜK temsilcileri yanı sıra film ve dizi yapım şirketleri sunum yaptı. Film ve dizi yapım şirketleri arasında Miray Yapım, Ay Yapım, Köprü Film yer aldı. Yapımcılar komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"GENÇLİĞE VE AİLEYE NASIL KATKINIZ OLDU?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Halid Ziya Uşaklığil'in romanından uyarlanan ve Ay Yapım'ın yapımcılığında Kanal D'de izleyicilerle buluşan Aşk-ı Memnu dizisine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Süslü, komisyon salonunda bulunda Ay Yapım Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Vargı'ya şu soruyu yöneltti:

"Gençliğe ya da aileye nasıl bir artı katkınız oldu diye bir değerlendirmeniz var mı? Örneğin, karşıma çıkan şeyi söyleyeyim. Aşk-ı Memnu dizisi, her ne kadar eski bir kitaptan esinlenmiş olsa da insanlar bir süre sonra yeğenleri ile eşlerini yan yana bırakmaya cesaret edemediler aile içi akraba ilişkilerindeki çarpık ilişkilerden dolayı."

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE TEŞEKKÜR

Süslü, Gönül Dağı dizisinin yapımcısı olan Köprü Film temsilcisi yapımcı Ferhat Eşsiz'e yönelik ise "Gönül Dağı dizisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ekibinizi tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Çünkü bizim kendimize ait değerlerimiz ve kodlarımız var. Bu kodların değerlerini ülkemizin ve hayatın güncel konularına entegre ederek, her hafta bunu bilinçli bir şekilde, özellikle pedagojik ve iletişim diliyle, motivasyon anlamında işliyorsunuz. 'Hayatta sorun vardır ama çözüm de vardır' mesajını biraz hüzünle, biraz mizahla birleştirerek aktardığınız için teşekkür ediyorum. Bunlar önemli şeyler" ifadesini kullandı.

"HİKAYELERİN SONUNDA İYİLER KAZANIYOR"

Ay Yapım Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Vargı ise Çukur ve Aşk-ı Memnu dizilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Söz konusu yapımların yıllar önce çekildiğini belirten Vargı, her iki dizide de olumlu ve olumsuz karakterlerin bulunduğunu, ancak hikayelerin sonunda iyilerin kazandığını, kötülerin ise kaybettiğini savundu.

Milletvekillerinin eleştirilerini dikkate aldıklarını ifade eden Vargı, "Diziye baktığımızda sonuçta iyilerin kazandığını ve kötülerin kaybettiğini, olumsuz ögelerin de olumlu olarak yansıtılmadığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bundan sonraki yapımlarda da bu değerlendirmelerin dikkate alınarak daha dikkatli davranılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Komisyonumuzun görüşlerini de gelecek yapımlarda mutlaka değerlendireceğiz" dedi.

"BİZİM DİZİLERİMİZDE KADINLAR ÇOK FAZLA ŞİDDET GÖRMÜYOR"

Kadına yönelik şiddet ve psikolojik şiddet konusunda da hassasiyet gösterdiklerini belirten Vargı, "Bizim dizilerimizde kadınlar çok fazla şiddet görmüyor, en azından düşünce olarak. Tabii ki arada gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Ama hepimizin içinde yaşadığı değerlere önem vererek dizilerimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Gönül Dağı, Politika, Güncel, Medya, Dizi, Aile, Son Dakika

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