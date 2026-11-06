DKMP ekipleri Bursa\'da yaralı bulunan pelikan ve gri balıkçılı tedaviye aldı

DKMP ekipleri Bursa'da yaralı bulunan pelikan ve gri balıkçılı tedaviye aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da farklı bölgelerde vatandaşların ihbarıyla yaralı bulunan pelikan ve gri balıkçıl, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Aşıları yapılan ve ilaç tedavisi uygulanan kuşlar, iyileşince doğal yaşam alanlarına bırakılacak.
BURSA'da yaralı halde bulunan pelikan ve gri balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Bursa'da farklı bölgelerdeki vatandaşlar, yaralı bir pelikan ve gri balıkçıl kuşunu fark etti. İhbarlar üzerine bölgelere giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, pelikan ve gri balıkçıl kuşunu koruma altına aldı. Veteriner hekimlerin müdahalesiyle aşıları yapılan yaralı kuşlara ilaç tedavileri de uygulandı. Tedavisi süren kuşlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışından dolayı ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür ederken, pelikan ve gri balıkçıl kuşunun taşınma ve tedavi süreçlerine ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.
Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,
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