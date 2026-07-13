DMD'li Çınar: İyileşip Galatasaray maçına gitmek istiyorum - Son Dakika
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DMD'li Çınar: İyileşip Galatasaray maçına gitmek istiyorum

DMD\'li Çınar: İyileşip Galatasaray maçına gitmek istiyorum
13.07.2026 09:36
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Çınar Ulusoy, en büyük hayalinin iyileşip Galatasaray maçına gitmek olduğunu söyledi. Tedavi masrafı 2 milyon 659 bin dolar olan Çınar için başlatılan yardım kampanyası henüz yüzde 8'e ulaştı. Aile, hayırseverlerden destek bekliyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Çınar Ulusoy (9), futbolu çok sevdiğini belirterek, "En büyük hayalim, iyileşip, Galatasaray maçına gitmek. Bana destek olun, yaşamak istiyorum" dedi.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Buse Ulusoy ile Cihan Ulusoy çiftinin 9 yıl önce dünyaya gelen oğulları Çınar'a, annesinin karnında DMD teşhisi konuldu. Hastalığın tedavisi olmadığı için aile yıllardır çocuklarının tedavisini fizik tedavi ve ilaçlarla sağladı. Hastalığın tedavisinin uygulanmaya başlamasının ardından aile de Çınar'ın gerekli tedavisini yaptırabilmek için girişimlerde bulundu. Aile, Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile ocak ayında Çınar Ulusoy için yardım kampanyası başlattı. Toplam tedavi gideri 2 milyon 659 bin dolar olan Çınar'ın yardım kampanyası şu anda yüzde 8'e ulaştı.

'ELİNİ BIRAKMAYIN'

Anne Buse Ulusoy, her çocuk gibi oğlunun da koşup, oynamasını ve yaşama tutunmasını istediğini belirtti. Anne Ulusoy, "Çınar, DMD kas hastalığı ile mücadele ediyor. Biz tanısını anne karnındayken aldık, ailesi olarak yıkıldık, çok üzüldük. Şu anda gen tedavisi var ve maliyeti bizim karşılayabileceğimizden çok yüksek olduğundan dolayı Tekirdağ Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattık. Kıymetli hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz. Çınar da yaşayabilsin, arkadaşları gibi koşup oynayabilsin, akranları gibi onlara yetişebilsin istiyoruz. Çınar çok mutlu, umutlu bir çocuk. Onun elini bırakmayın, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

'HERKES GİBİ OĞLUMUN KOŞMASINI İSTİYORUM'

Özel firmada şoför ve güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Cihan Ulusoy ise oğlunun hastalığı nedeniyle işten ayrıldığını söyledi. Anne ve baba olarak zor süreçten geçtiklerini belirten baba Ulusoy, "Ben de herkes gibi oğlumun koşmasını, oynamasını istiyorum. Herkesten maddi, manevi yardımlarını bekliyorum" diye konuştu.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'

Velimeşe Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata ilkokulu 3'üncü sınıfa geçen Çınar Ulusoy da arkadaşları gibi oyun oynamak istediğini söyledi. Futbolu çok sevdiğini belirten Çınar Ulusoy, "En büyük hayalim, iyileşip, Galatasaray maçına gitmek. Bana destek olun, yaşamak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DMD'li Çınar: İyileşip Galatasaray maçına gitmek istiyorum - Son Dakika

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