DMM\'den Almanya-Mülteci İddialarına Yalanlama

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "'Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında, 'Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği' şeklinde yanıltıcı haberler servis edilmiş, bu iddialar Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimizce yalanlanmıştır. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerde, 'yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine' ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin 'yabancı sığınmacı-mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği' yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Almanya arasında 'yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının' iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri vb.) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke ( Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderiminin kabul edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Ayrıca, '200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği, Frankfurt–Hahn Havaalanında kaydedildiği tespit edilen görüntülerde yolcuların bindiği havayolu şirketinin, yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşunun da bulunmadığı ifade edildi.