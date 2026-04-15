DMM'den Asılsız İddialara Yanıt

15.04.2026 21:57
DMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırganlara dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılara ilişkin paylaşılan, "Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçekle hiçbir bağı bulunmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların, yalnızca birer bilgi kirliliği değil, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarını hedef göstermeyi ve milletin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Advertisement
