DMM'den Dezenformasyon Açıklaması - Son Dakika
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DMM'den Dezenformasyon Açıklaması

04.07.2025 19:06
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Türkiye'nin İsrail'e ihracat iddiaları yalanlandı, ticaret durduruldu açıklandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ' Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiasının tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünü olduğunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail'e yönelik gümrük sistemimiz kapalı kalmaya devam etmektedir" denildi.

'FİLİSTİN'E GERÇEKLEŞEN İHRACAT 797 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDEDİR'

Filistin devletinin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan 'Türkiye-Filistin Devlet Protokolü' uyarınca kurulan ticaret mekanizmasının aktif olarak işlediği belirtilerek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Filistin'e gerçekleşen ihracat 797 milyon dolar seviyesindedir. Ancak Filistinli kardeşlerimizle yapılan bu ticaret, İsrail kontrolündeki limanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, İsrail'in sözde verilerine dayanarak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yaptığının iddia edilmesi, yalnızca devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir karalama kampanyasıdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı en sert şekilde lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dezenformasyon, Dış Politika, Politika, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

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