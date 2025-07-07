DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

07.07.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilir. Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dezenformasyon, Politika, Güncel, Kabine, Kabine, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir

15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
22:43
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 15:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.