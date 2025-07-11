DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması

11.07.2025 20:04
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ilgili kurumların eşgüdümüyle, ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ilgili kurumların eşgüdümüyle, ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleşen silah bırakma sürecine ilişkin çok sayıda dezenformasyon içerikli iddianın dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir devlet politikası olarak ilgili kurumlarca yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve milli birliğe olan sarsılmaz inancını açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye süreci, devletin ilgili kurumlarının eşgüdümüyle; ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir. Terörden arındırılmış, istikrarlı ve refah dolu bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek üzere atılan bu tarihi adım, ülkemizin istikrarı ve kalkınması adına milletimiz tarafından geniş ölçekte sahiplenilmektedir. Süreç boyunca yaşanabilecek dezenformasyon ve karalama girişimlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması, resmi kurum ve güvenilir kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DMM'den, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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