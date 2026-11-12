DMM, iklim endeksi iddiasının gerçeği yansıtmadığını, BM verisi olmadığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DMM, iklim endeksi iddiasının gerçeği yansıtmadığını, BM verisi olmadığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DMM, 'Türkiye iklim endeksinde geriledi' yönündeki paylaşımların art niyetli olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, çalışmanın resmi BM verisi olmadığını ve Almanya menşeli iki kuruluşun öznel ölçütlerine dayandığını belirterek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye iklim endeksinde geriledi" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye iklim endeksinde geriledi" yönündeki iddiaların art niyetli olduğu belirtilerek, gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı vurgulandı.

İddialara konu değerlendirmenin, resmi bir Birleşmiş Milletler raporu veya verisi olmadığı, Almanya menşeli iki kuruluşun kendi belirledikleri sübjektif ölçütlere dayanan bir çalışma olduğunun altı çizilen açıklamada, "Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır. Bu dar kapsamlı görüşler, Türkiye'nin iklim politikasının bütününü ve sahadaki gerçekliği hiçbir şekilde temsil etmemektedir." ifadeleri yer aldı.

Ağustos sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin toplam kurulu gücündeki payının yüzde 62,9 seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son bir yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'i doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklanmıştır. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Güneş enerjisi kurulu gücümüz, 2022 yılında 9,5 gigavat iken bugün 28 gigavata yükselmiştir. Türkiye, İklim Kanunu'nu yürürlüğe koymuş, Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurmuş ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsemiştir. Ayrıca COP31 Başkanı olarak, küresel iklim mücadelesindeki liderliğini ve kararlılığını tüm uluslararası platformlarda sürdürmektedir."

Açıklamada, kamuoyunun, Türkiye'yi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
PolitikaAlmanyaTürkiyeGüncelEnerjiÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: DMM, iklim endeksi iddiasının gerçeği yansıtmadığını, BM verisi olmadığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android