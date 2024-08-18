Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › DMM: İzmir'deki yangına müdahale etmeyen uçak iddiası doğru değil - Son Dakika
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