DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı Açıklaması
DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı Açıklaması

30.03.2026 14:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir."

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

15:46
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
