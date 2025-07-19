DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin Suriye'de yaşayan Dürzi topluluğu hedef aldığı" yönündeki provokatif içeriklerin, sistematik biçimde dolaşıma sokulduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Bu tür iddiaların, Türkiye'nin insani temellere dayanan dış politikasını çarpıtmaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde, bölge barışını ve istikrarını gözeten kararlı ve ilkeli bir dış politika yürütmektedir. Her fırsatta Suriye'nin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek veren Türkiye'nin yaklaşımında etnik, dini ya da mezhebi ayrımcılığa yer yoktur, esas olan insan onurunun ve temel haklarının korunmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin yaptığı açıklamalarda, etnik veya mezhebi kimlikler üzerinden ayrımcılığı kesin bir dille reddettiğini defalarca ve açık biçimde ifade etmiştir. Bu tutum, yalnızca sözde kalmamış; sahada uygulanan tüm insani yardım faaliyetlerine ve diplomatik girişimlere de yön vermiştir."

"Bu tür girişimlere asla prim verilmemektedir"

Açıklamada, Suriye krizinin başlangıcından bu yana, zorla yerinden edilmiş Suriyelilere hiçbir ayrım gözetmeksizin kucak açıldığı, insani yardım ve sosyal destek programlarının tüm grupları kapsayacak şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriyeli hiçbir topluluk dışlanmamış, mezhebi ya da etnik kimliği ne olursa olsun herkes eşit muamele görmüştür. Öte yandan, Türkiye'ye yönelik bu mesnetsiz ithamlarda bulunan bazı çevrelerin, bölgedeki hassas demografik yapı ile dini gruplar arasında kargaşa çıkartmayı hedeflediği, bu doğrultuda jeopolitik çıkar odaklı bir kara propaganda faaliyeti yürüttükleri açıkça görülmektedir. Türkiye, bölgesel barışın, istikrarın ve toplumsal bütünlüğün tesisi yönündeki sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bölücü faaliyetlere ve mezhep temelli çatışma senaryolarına karşı net bir duruş sergilenmekte, bu tür girişimlere asla prim verilmemektedir."

DMM, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gerçekler ışığında doğru bilgilendirilmesini sürdürdüklerini belirterek, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış ve kasıtlı olarak üretilmiş içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.