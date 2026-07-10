DOA Sistemi Başarıyla Yürütülüyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ve piyasadaki DOA logolu içeceklerin yüzde 65'inin tüketildiği işletmelerin de ekim ayı sonuna kadar sisteme dahil olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi ile içecek ambalajlarının çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. DOA Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla 81 ile yayıldı ve ulusal entegrasyon aşamasına geçildi. Vatandaşlara iade ettikleri DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 TL ödenmeye başlandı.

KAYITLARINI TAMAMLAMAYAN İŞLETMELERE YAPTIRIM UYGULANACAK

DOA ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1-5 Temmuz arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini açıkladı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1,3 milyonun üzerine çıktı. Sistemin diğer paydaşı olan otel, restoran ve kafe işletmeleri için de 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başladı. Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi için bu sürecin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanacak.

AMBALAJLAR DÜZENLİ OLARAK TOPLANACAK

Kayıtlarını tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor. Sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken; toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

TÜÇA BAŞKANI ÖZTÜRK: BU DÖNÜŞÜMÜ HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başlatılan ulusal entegrasyon sürecinin sistemin tüm paydaşlarla birlikte geliştirileceğini belirtti. Geri kazanılması hedeflenen DOA logolu plastik, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'inin bu işletmelerde tüketildiğine dikkat çeken Öztürk, "Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren gösterdiği ilgi, bu dönüşüme duyulan güveni ortaya koydu. Şimdi aynı kararlılığı otel, restoran ve kafe işletmelerimizden de bekliyoruz. Çünkü geri kazanmayı hedeflediğimiz içecek ambalajlarının önemli bir bölümü bu işletmelerimizde oluşuyor. Bu nedenle otel, restoran ve kafe işletmelerimizi Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıtlarını ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş operatör seçimlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın güçlü desteği, işletmelerimizin sahiplenmesi ve tüm paydaşlarımızın iş birliğiyle bu dönüşümü hep birlikte büyütecek; Türkiye'nin döngüsel ekonomi yolculuğunu daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Çünkü biliyoruz ki çevremizi koruyan her adım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır" dedi.

YILDA 25 MİLYAR AMBALAJ HEDEFİ

DOA Sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor. Böylece ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanacak. İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla birlikte yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor.