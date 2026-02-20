Doç. Dr. Boylu, CPT Üyesi Seçildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Emin Boylu, Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT) üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Boylu, Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ve özgürlüğü kısıtlanan kişilerin korunmasına yönelik en önemli denetim mekanizmalarından biri olan İşkenceyi Önleme Komitesi'ne üye olarak görevlendirildi.

Doç. Dr. Boylu, görevlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, "TBMM ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nezdinde yürütülen süreçlerin ardından gerçekleşen bu önemli görevlendirme, hocamızın adli psikiyatri ve insan hakları alanındaki yetkinliğinin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin açık bir göstergesidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan değerli hocamıza sorumluluğu yüksek görevinde başarılar diliyor, üniversitemizi ve ülkemizi Avrupa ölçeğinde temsil edecek olmasından dolayı kendisini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, CPT'de bugüne kadar Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Safa Reisoğlu, Prof. Dr. Günsel Koptagel-İlal, Prof. Dr. Yakın Ertürk ve Uzman Dr. Ömer Müslümanoğlu gibi uluslararası saygınlığa sahip isimlerle temsil edildi.

Doç. Dr. Muhammed Emin Boylu'nun üyeliği, bu köklü temsil geleneğinin devamı niteliğini taşıyor.

Özgürlüğü kısıtlanan kişilerin korunması amacıyla denetim mekanizması olarak görev yapıyor

1987 yılında imzalanan Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ile kurulan CPT, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin, tutulduğu alanlarda işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla faaliyet gösteren proaktif bir denetim mekanizması olarak görev yapıyor.

Komite, ceza infaz kurumları, polis ve jandarma nezarethaneleri, geri gönderme merkezleri, psikiyatri hastaneleri ve çocuk ıslahevleri gibi özgürlüğün kısıtlandığı tüm alanlarda haberli veya habersiz ziyaretler gerçekleştirebiliyor. Heyetler, tutulan kişilerle bire bir görüşmeler yapabiliyor ve ilgili kayıtları inceleyebiliyor.

CPT'nin çalışmaları "işbirliği" ve "gizlilik" ilkeleri çerçevesinde yürütülüyor. Komite, üye devletlerle çatışmacı bir yaklaşım yerine uluslararası standartlara uyum konusunda rehberlik sunmayı esas alıyor. Hazırlanan raporlar kural olarak gizli tutulurken, ilgili devletlerin onayıyla kamuoyuyla paylaşılabiliyor.

Komite üyeleri, Avrupa Konseyi'ne üye 46 devletten birer uzman olmak üzere belirleniyor. Türkiye'de süreç, TBMM tarafından önerilen adayların Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde liyakat ve mesleki yetkinlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesiyle başlıyor. Yapılan oylama sonucunda seçilen isim, Bakanlar Komitesi tarafından onaylanarak göreve atanıyor. Üyeler, ülkelerini temsil eden diplomatlar olarak değil, tamamen bağımsız ve tarafsız uzmanlar sıfatıyla görev yapıyor.