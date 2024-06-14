Dodurga'da Cadde ve Sokaklar ve Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Dodurga'da Cadde ve Sokaklar ve Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

Dodurga Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı ve bayram tatilini rahat şekilde geçirmesi için ilçedeki cadde ve sokaklarla park ve yeşil alanlarda temizlik çalışması başlattı. Ekipler yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yaparken, cadde ve sokaklar da çöplerden arındırıldı. Dodurga Müftülüğü de ilçe merkezindeki camilerde temizlik çalışması yaptı ve Şeyh Habib ve Esentepe camileri bayram öncesi temizlendi.

14.06.2024 13:01
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Dodurga ilçesinde cadde ve sokaklar ile camiler, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Dodurga Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı ve bayram tatilini rahat şekilde geçirmesi için ilçedeki cadde ve solalarla park ve yeşil alanlarda temizlik çalışması başlattı.

Bayram temizliği kapsamında ekipler yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yaparken, cadde ve sokaklar da çöplerden arındırıldı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vatandaşların bayram sürecinde rahat etmesi için tedbirler aldıklarını belirten Çetinkaya, vatandaşlardan park ve yeşil alanları dikkatli kullanmalarını istedi.

Öte yandan Dodurga Müftülüğü de ilçe merkezindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.

İlçe merkezindeki Şeyh Habib ve Esentepe camileri, bayram öncesi temizlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dodurga'da Cadde ve Sokaklar ve Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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