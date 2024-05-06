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Doğa gözlemcisi ve gezgin öğretmen, şimşekleri böyle kayda aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı doğa gezileriyle sürekli ilgi çekici paylaşımlar yapan gezgin öğretmen ve doğa gözlemcisi Ümit Bartın Yüksekova'da şimşekleri ve gök gürültüsünü kayda aldı.

Yüksekova'da sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, ilçenin yüksek kesimleri kara, ilçe merkezi ise sağanak yağışa teslim oldu.

Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu.

Peş peşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşeklerin güzel görüntüler oluştururken, Bartın o anları kayda aldı.

Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Gezgin öğretmen Ümit Bartın, "Son günlerde tüm yurtta devam eden yağışların başlaması bazı açılardan her ne kadar olumsuzluklara yol açsa da ben yeryüzüne yayılan bu şimşeklerin ışığını bir görsel sanat formuna dönüştürmek istedim ve bir gün boyunca şimşekleri kayda alarak görsel şölene dönüştürmek istedim. Şimşekler yeryüzünde adeta büyük bir ışık patlaması gibiydi harikaydı. Gece karanlığında bir çok kez beni şaşırtacak şekilde gürleyen gök gürültüsü aynı zamanda güzelliklerle doluydu" dedi.