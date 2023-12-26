Doğa Koleji\'nde Yaratıcı Yazarlık Festivali düzenlendi

Doğa Koleji tarafından düzenlenen geleneksel "Yaratıcı Yazarlık Festivali"nin altıncısı Bolu'da gerçekleştirildi.

Doğa Koleji açıklamasına göre, söz konusu festivale, yazarlar, yayınevi yöneticileri, Doğa Kolejinin Türkiye'deki farklı kampüslerinden gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Açıklamada, festivaldeki konuşmasına yer verilen Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı ve Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, geleceğin Doğa'sında beceri gelişim programlarının, eğitim felsefelerinde odak nokta olduğunu belirtti.

Onur konuğu olarak programın açılış konuşmasını yapan şair ve yazar Hidayet Karakuş ise festivale katılmaktan mutluluk ve onur duyduğunu, organizasyonun öğrencilerin yaratıcılıklarını ve kendilerini keşfetmelerini sağladığını belirterek, "Yazmaktan ve okumaktan vazgeçmeyin. Yazmanın büyüsü, bizi kendimize getiriyor, bize insanları, ülkemizi ve dünyayı tanıtıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen organizasyonla öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili, güzel kullanma, yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerilerini kazanırken ekip çalışması bilincini de edinmesi amaçlandı.

Söyleşi, medya okuryazarlığı amfi dersi, kitap fuarı ve yazarlarla imza etkinliği ve yaratıcı yazma atölyelerinden oluşan festival programında, yazarlar Almıla Aydın, Dr. Nilay Yılmaz, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Renan Özdemir, Uğur Önver ve Sevil Köybaşı çocuklarla buluştu. Öğrenciler, eğitim programının sonunda yazarlardan katılım sertifikalarını aldı.