Doğa Koruma 5. Bölge Müdürlüğü, Denizli'de yaban hayatı görüntülerini paylaştı

Denizli'de ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve keklikleri kayda aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin çeşitli noktalarına fotokapanlar konuldu.

Vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve keklikler, fotokapanlarla doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Görüntülerde, hayvanların doğal ortamda gezip yiyecek araması ve su içmesi yer alıyor.

Bu anlar, müdürlüğün sosyal medya hesabından "Habersiz misafirlerimiz, birbirinden ilginç hareketleri ve doğal halleriyle fotokapanlarımızın konuğu oluyor. Doğanın sürprizlerle dolu dünyasını takip etmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.