Doğa Koruma Genel Müdürlüğü Yeni Statüye Geçti

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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün statüsü yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Bakanlığın tabiat varlıklarına ilişkin görevi, "tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların belirlenmesi, muhafazası ve geliştirilmesi" olarak düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de "Cumhurbaşkanlığı teşkilatı"na ilişkin kararnameden çıkarılarak, Bakanlıkları bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşları düzenleyen kararnameye dahil edildi.

Bu düzenlemeyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının "bağlı kuruluşu" statüsüne getirildi. Genel Müdürlük, tüzel kişiliğe ve özel bütçeye sahip olabilecek.

"Hızlı karar alınacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ana hizmet birimi olarak faaliyetlerini sürdürürken, Bakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli kamu kuruluşu olarak yeniden teşkilatlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapılanmayla Genel Müdürlüğümüzün organizasyon yapısı çok daha güçlenmiş, doğa koruma faaliyetlerinde hızlı karar almayı ve etkin yönetimi sağlayacak daha fonksiyonel bir yapıya kavuşmuştur. Bu sayede ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin, yaban hayatının, tabii ve kültürel kaynak değerlerinin daha iyi korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar getirilecek ve atılımlar gerçekleştirilecektir."