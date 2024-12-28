Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yeniden Düzenlendi

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün teşkilat, görev, yetki ve sorumluklarını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel Müdürlükle ilgili düzenlemeler 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine elliyedinci bölüm olarak eklendi.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri

Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Çevre Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu ile verilen görevleri yürütmekle sorumlu olan Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

"Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak; biyolojik çeşitliliğin ulusal düzeyde envanterinin çıkarılması, izlenmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak; görev alanıyla ilgili uluslararası sözleşme, anlaşma ve süreçlere dair yükümlülükler çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak; görev alanıyla ilgili olarak yabani bitki ve yaban hayvanı türlerinin korunması ile genetik kaynaklarının muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; Doğa Turizmi Stratejisi Eylem Planı hazırlamak, doğa turizmi bilincini, potansiyelini ve tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları koordine etmek. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimleri

Genel Müdürlük merkez teşkilatı, şu birimlerden oluşacak:

"Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, Hayvanları Koruma Dairesi Başkanlığı, Sulak Alanlar Dairesi Başkanlığı, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Doğa Turizmi Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği."

Bakanlıkça bölge müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri, doğa koruma ve milli parklar müdürlükleri, milli park müdürlükleri ve şeflikler kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Uzman ve müfettiş istihdamı

Genel Müdürlükte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzman Yardımcısı ile müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Bakanlığın taşra teşkilatı bölge müdürlükleri kapatılacak.

Bakanlığın mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile mülga bölge müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu birimlere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabanı ve hizmet sunucuları; bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Genel Müdürlüğe devredilmiş sayılacak.

Mülkiyeti Hazine'ye ait ya da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bakanlığa tahsis edilmiş olup Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık mülga bölge müdürlükleri tarafından kullanılan taşınmazlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe tahsis edilecek.

Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

Bakanlığın kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile mülga bölge müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Genel Müdürlük kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanacak.

Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık mülga bölge müdürlüklerince yürütülmesi gereken hizmetler Genel Müdürlüğün ilgili birimleri oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafından yerine getirilmeye devam edilecek.

Genel Müdürlüğe verilen görevlerle ilgili olarak; mevzuatta Bakanlık, Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bakanlık mülga bölge müdürlükleri ile bunların yöneticilerine yapılan atıflar, ilgisine göre Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı ile bunların yöneticilerine yapılmış sayılacak.