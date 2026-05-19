Doğal Gaz Hattı Yıkımda Hasar Gördü

AVCILAR'da yıkımı yapılan binanın enkazında çalışan kepçe molozları kaldırmaya çalışırken doğal gaz hattına zarar verdi. Çevreye gaz kokusu yayılırken mahalle sakinleri tedirgin anlar yaşadı. Olay yerine gelen polis çevrede önlem aldı; İGDAŞ ekipleri ise doğal gazı kesti.

Olay Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın çevresindeki molozların kaldırılması için çalışma başlatıdı. Çalışmalara katılan kepçenin darbesi sırasında doğal gaz hattı zarar gördü. Binanın bulunduğu sokak ve çevresine yayılan doğal gaz kokusu ise mahalle sakinlerinin tedirgin anlar yaşamasına neden oldu. Çevredekiler sokaktan uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçenin çalışması durdurulurken, polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ görevlilerinin çalışması sonucu gaz kesildi.