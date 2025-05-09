Doğal Gaz Patlamasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında doğal gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş (21), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 30 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Erbaş, mutfakta ocağı yakmaya çalışırken, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binada korku ve paniğe neden olan patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğal gaz ile ilgili görevliler sevk edildi. Erbaş, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda birinci derece yanık oluşan Erbaş, daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Erbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Balıkesirli olduğu öğrenilen Erbaş'ın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.